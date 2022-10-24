Кривбас представив ювілейний комплект ретро-форми, присвячений 30-річчю виходу до Вищої ліги, повідомляє офіційний сайт "біло-червоно-чорних".

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У 1992 році криворіжці вийшли в еліту українського футболу, а через 30 років оновлений клуб повернувся в УПЛ. На честь цього ювілею було розроблено ексклюзивний варіант форми: ретро-дизайн та логотип 1992 року. Кількість екземплярів обмундирування лімітована.

"Ця форма – данина історії великого клубу та людям, які її творили. Кривий Ріг – це мужність та залізний характер. Кривий Ріг – це неймовірні люди. Кривий Ріг – наше місто, Кривий Ріг – це ми", – йдеться у заяві клубу.

Наразі успіхи Кривбаса плачевні – після 8-ми турів підопічні Юрія Вернидуба йдуть у турнірній таблиці УПЛ передостанніми без перемог, маючи у своєму активі 3 очки. Виправити ситуацію криворіжці зможуть вже сьогодні, 24 жовтня, у матчі проти Інгульця. Початок зустрічі о 13:00.

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