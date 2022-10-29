"Это уж очень похоже на пророссийскую позицию клуба": Кривбасс еще раз указал на "оккупантские" элементы эмблемы Зари
Кривбасс продолжает патриотически-воспитательную работу других представителей УПЛ.
Резонанс вызвал промо-плакат Зари к матчу УПЛ против Металлиста 1925. Луганчане использовали ретро-эмблему времен своего единственного чемпионства СССР в 1972 году. Исправили хотя бы тогдашнее название города "Ворошиловград", однако надпись "Луганск" осталась на русском языке. Кривбасс, ранее критиковавший Зорю за такой подход, не стерпел и теперь.
Кривбасс презентовал ретро-форму, посвященную историческому событию
"Даже на ретро-логотипе можно сменить язык. От этого он не станет менее аутентичным. P.S. Это уж очень похоже на пророссийскую позицию клуба", – комментарий пресс-службы Кривбасса под публикацией Зари.
Добавим, что скандальный плакат оказался фортовым, ведь луганчане разгромили Металлист 1925 со счетом 3:0.
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