Резонанс вызвал промо-плакат Зари к матчу УПЛ против Металлиста 1925. Луганчане использовали ретро-эмблему времен своего единственного чемпионства СССР в 1972 году. Исправили хотя бы тогдашнее название города "Ворошиловград", однако надпись "Луганск" осталась на русском языке. Кривбасс, ранее критиковавший Зорю за такой подход, не стерпел и теперь.

Кривбасс презентовал ретро-форму, посвященную историческому событию

"Даже на ретро-логотипе можно сменить язык. От этого он не станет менее аутентичным. P.S. Это уж очень похоже на пророссийскую позицию клуба", – комментарий пресс-службы Кривбасса под публикацией Зари.

Добавим, что скандальный плакат оказался фортовым, ведь луганчане разгромили Металлист 1925 со счетом 3:0.

Заря разгромила Металлист 1925, поднявшись на третью позицию – тренер Эдмар потерпел дебютное поражение в УПЛ