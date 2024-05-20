Хасебе вирішив повісити бутси на цвях, інформує офіційний сайт Айнтрахта. Матч із РБ Лейпцигом (2:2) в 34 турі Бундесліги став для 40-річного японця останнім у професійній кар'єрі.

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Японець провів в Айнтрахті майже 10 років і зіграв за цей час за команду 304 матчі, в яких забив два голи і віддав шість гольових передач. Загалом у активі Хасебе 384 матчі в німецькій Бундеслізі. Він замикає трійку найзатребуваніших легіонерів німецького чемпіонату поряд із Робертом Лєвандовскі (384) і Клаудіо Пісарро (490).

У лютому 2022 року Макото підписав з Айнтрахтом п'ятирічний контракт, згідно з яким, починаючи з майбутнього літа, він перейде в тренерський штаб франкфуртського клубу.

У сезоні 2021/22 японець виграв Лігу Європи.

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