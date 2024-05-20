Переможець Ліги Європи завершив кар'єру – він наздогнав Лєвандовскі за цікавим показником
Центральний захисник Айнтрахта Макото Хасебе оголосив про завершення ігрової кар'єри.
Хасебе вирішив повісити бутси на цвях, інформує офіційний сайт Айнтрахта. Матч із РБ Лейпцигом (2:2) в 34 турі Бундесліги став для 40-річного японця останнім у професійній кар'єрі.
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Японець провів в Айнтрахті майже 10 років і зіграв за цей час за команду 304 матчі, в яких забив два голи і віддав шість гольових передач. Загалом у активі Хасебе 384 матчі в німецькій Бундеслізі. Він замикає трійку найзатребуваніших легіонерів німецького чемпіонату поряд із Робертом Лєвандовскі (384) і Клаудіо Пісарро (490).
У лютому 2022 року Макото підписав з Айнтрахтом п'ятирічний контракт, згідно з яким, починаючи з майбутнього літа, він перейде в тренерський штаб франкфуртського клубу.
У сезоні 2021/22 японець виграв Лігу Європи.
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