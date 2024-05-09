"Справа не в тому, що ми хочемо бронювання для окремого футболіста або для окремих футболістів одного клубу. Тут питання в іншому. У складі ПФЛ, якщо мені не зраджує пам'ять, зараз близько 40 клубів, тобто це мінімум по 20 чоловік, це 800 професійних футболістів, у яких є контракти. Тобто, нам треба просто визначити правила гри.

"Треба брати з навичками, а не абсолютних 200-х після першого дня на передовій": екс-гендир Карпат – про прецедент Хуста

Ми проводимо чемпіонат тільки з погодження найвищої влади в країні, тому що ми отримуємо на це дозвіл, і нам треба знати, на яких правилах ми його проводимо, щоб у нас не було таких ситуацій.

Тому що, наприклад, у суботу в нас найближча гра чемпіонату, до нас поїде команда суперника з Чернігова, і, вибачте, якщо на вокзалі всю їхню команду зберуть і запакують, повезуть у ТЦК, або, наприклад, ми завтра поїдемо на виїзд, нас знімуть десь з поїзда – а це цілком можливо. Що буде завтра? Що буде з командами Другої, Першої ліги?

В Україні зараз бронювання мають 5 команд Вищої ліги, навіть не вся УПЛ. Що робити далі? Це йде зрив чемпіонату, я вже не кажу про якісь спортивні результати. Тобто, клуб просто попросив допомоги ПФЛ, УАФ, щоб вони розповіли, як вони це бачать. Вчора була офіційна реакція УАФ. Як на мене, це просто ганьба, тому що це просто відписка. Двома словами це можна позначити так, що порятунок потопельників – справа рук самих потопельників. Тобто, що хочете, те й робіть, це не наша проблема.

Нам треба гарантувати проведення змагань. У нас професійні клуби, я вже не кажу про те, що ми платимо достатньо серйозні грошові внески. Ми хочемо, щоб цей прецедент був вирішений не тільки щодо нашого клубу й нашого гравця, а щодо всього українського футболу, тому що завтра цей прецедент повториться, я в цьому впевнений", – сказав Циткін у коментарі Суспільне Ужгород.

Нагадаємо, захисника Хуста Миколу Сираша 7 травня прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військкомату, після чого звʼязок з ним обірвався.

У ЗСУ відреагували на заяву клубу, гравця якого забрали працівники ТЦК прямо з вокзалу