"На тижні дізнався інформацію, що дуже хороші гроші за нього пропонують і українські, і закордонні клуби. От вам приклад, чому українські футболісти можуть та повинні розвиватися. Байдуже в якій лізі вони грають.

Відкриття збірної України міг не приїхати в команду – Циганик звинуватив аналітиків у нав'язуванні гравців тренерам

Український клуб, який ставить завдання, давав за Синчука 800 тисяч доларів. Металіст відмовився. Закордонний клуб один відомий давав за Синчука 1,5 мільйона. В межах слідства не буду розголошувати назву цього клубу. Металіст чекає покращення пропозицій", – поділився Звєров у програмі Звєров Профутбол.

Відзначимо, що Синчук у поточному сезоні провів за харків'ян 25 матчів у всіх турнірах без результативних дій. Нещодавно вінгер безпосередньо допоміг збірній України U-19 вийти на чемпіонат Європи. Transfermarkt оцінює його у 25 тисяч євро.

"Коноплянка – це космос": бомбардир Кривбасу – про бронзу-24, гру з Динамо, топ Леоненка і дебют у Маркевича