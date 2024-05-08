Колишній генеральний директор УПЛ і львівських Карпат Олександр Єфремов відреагував на ситуацію з захисником Хуста Миколою Сирашем, якого напередодні працівники ТЦК забрали прямо з вокзалу.

"Треба вводити систему, яка діє в Ізраїлі та Швейцарії. Там винятку немає – служать всі.

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В Ізраїлі навіть дівчата, навіть талановиті спортсмени-збірники або творчі люди за спрощеною процедурою освоюють армійський порядок і навички протягом півроку. А наша "вибірковість" дійсно нервує суспільство, в якому сьогодні на цьому грунті постійно спалахують конфлікти.

Хоча під час війни цю реформу впроваджувати неможливо, і треба брати тих, хто має військові навички, професію, а не абсолютних 200-х після першого ж дня на передовій", – написав Єфремов у коментарі під дописом "Футбол 24" у Facebook.

Нагадаємо, захисника Хуста Миколу Сираша 7 травня прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військкомату, після чого звʼязок з ним обірвався.

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