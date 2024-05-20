"Прокоментувати слова Максимова? Немає коментарів, у нього спитайте. Я з Максимовим у публічній площині не хочу вступати в дискусію щодо таких коментарів. Минулого разу він сказав, що при ньому 13 людей пішло з команди, після гри з Кривбасом. Я стільки не нарахував. Зараз він сказав 70% – я не вірю в стільки. Я не хочу вступати з ним в дискусію в публічній площині. Спитайте в нього.

Максимов: Відсотків 70 гравців СК Дніпро-1 домовилися з іншими командами

Багато людей вже до мене звернулося. Я ні через кого не хочу вступати у публічні дебати. Я його бачив, нам він такого не казав. Він знає, хто хоче піти – кілька людей, але називати цифру 70% – я не знаю, для чого це робити.

Плани на майбутній сезон? Плани – грати в УПЛ. Яким складом – поки не знаємо. Ви ж бачите, як граються матчі в Дніпрі – по 4-5 годин, по 3-4 тривоги кожен матч. Які плани можуть бути. Закінчиться гра з Чорноморцем – сядемо і з Максимовим поговоримо, і з гравцями. Попередньо розуміємо, що відбувається, але не більше", – розповів Фрідман у коментарі Tribuna.

Шахтар зазнав першої втрати очок у весняній частині УПЛ – "гірники" 4 години страждали проти СК Дніпро-1