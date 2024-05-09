"Дело не в том, что мы хотим бронирования для отдельного футболиста или для отдельных футболистов одного клуба. Здесь вопрос в другом. В составе ПФЛ, если мне не изменяет память, сейчас около 40 клубов, то есть это минимум по 20 человек, это 800 профессиональных футболистов, у которых есть контракты. То есть, нам надо просто определить правила игры.

"Надо брать с навыками, а не абсолютных 200-х после первого дня на передовой": экс-гендир Карпат – о прецеденте Хуста

Мы проводим чемпионат только с согласования высшей власти в стране, потому что мы получаем на это разрешение, и нам надо знать, на каких правилах мы его проводим, чтобы у нас не было таких ситуаций.

Потому что, например, в субботу у нас ближайшая игра чемпионата, к нам поедет команда соперника из Чернигова, и, извините, если на вокзале всю их команду соберут и упакуют, повезут в ТЦК, или, например, мы завтра поедем на выезд, нас снимут где-то с поезда – а это вполне возможно. Что будет завтра? Что будет с командами Второй, Первой лиги?

В Украине сейчас бронирование имеют 5 команд Высшей лиги, даже не вся УПЛ. Что делать дальше? Это идет срыв чемпионата, я уже не говорю о каких-то спортивных результатах. То есть, клуб просто попросил помощи ПФЛ, УАФ, чтобы они рассказали, как они это видят. Вчера была официальная реакция УАФ. Как по мне, это просто позор, потому что это просто отписка. В двух словах это можно обозначить так, что спасение утопленников – дело рук самих утопленников. То есть, что хотите, то и делайте, это не наша проблема.

Нам надо гарантировать проведение соревнований. У нас профессиональные клубы, я уже не говорю о том, что мы платим достаточно серьезные денежные взносы. Мы хотим, чтобы этот прецедент был решен не только в отношении нашего клуба и нашего игрока, а по всему украинскому футболу, потому что завтра этот прецедент повторится, я в этом уверен ", – сказал Циткин в комментарии Суспільне Ужгород.

Напомним, защитника Хуста Николая Сираша 7 мая прямо с городского вокзала забрали сотрудники ТЦК и доставили в военкомат, после чего связь с ним оборвалась.

В ВСУ отреагировали на заявление клуба, игрока которого забрали работники ТЦК прямо с вокзала