За правилами за трофей змагаються дві найкращі команди з Ла Ліги та два фіналісти з Кубка Іспанії. У поточному сезоні Реал та Барселона посіли перше та друге місця відповідно, а національний кубок виграв Атлетік, обігравши Мальорку.

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Як повідомляє Relevo, турнір планують провести у Саудівській Аравії у січні. Найімовірніше, що він відбудеться у період з 10 по 15 січня. Півфінальні пари виглядають наступним чином:

Реал – Мальорка

Атлетік – Барселона

Нагадаємо, що чинним володарем Суперкубка Іспанії є мадридський Реал.

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