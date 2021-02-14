"Мілан обов'язково повинен відреагувати на це, і ми це зробимо. Спеція виграла заслужено. Це наша перша заслужена поразка в сезоні. Нам не вистачило якості й інтенсивності, тому суперники цілком справедливо скористалися перевагою.

Сенсаційна поразка Мілана у відеоогляді матчу проти Спеції – 0:2

Це буде цінний урок для всіх нас. Ми розуміємо, що якщо не будемо виступати на певному рівні, то буде так само принизливо, як зараз. Всю гру нам було непросто, нічого не працювало, включаючи мої рішення і гру футболістів. Очевидно, Мілан не такий, і ми повинні довести це в наступному турі", – цитує Піолі Football Italia.

До слова, Мілан залишився першим, хоч за підсумками туру ризикує пропустити Інтер вперед. Цікаво, що підопічні Піолі протягом всього матчу проти Спеції жодного разу не вдарили у ствір воріт.

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