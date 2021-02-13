В рамках суботньої програми 22-го туру Серії А Дженоа розписав мирову із Торіно. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 22-й тур

Торіно – Дженоа – 0:0

Спеція – Мілан – початок о 21:45

Торіно у рідних стінах приймав Дженоа. Перша половина зустрічі була дуже нудною – жодного небезпечного моменту. Команди здебільшого перепасовувались у центрі поля, не ризикуючи втратити крихку рівновагу.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилась. На 57-й Дзаппакоста дальнім ударом міг відкрити рахунок, однак суперника врятувала стійка. Під завісу зустрічі шанс був у "биків", але удару Верді забракло точності. Зрештою, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.

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