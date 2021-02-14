"Милан обязательно должен отреагировать на это, и мы это сделаем. Специя выиграла заслуженно. Это первое заслуженное поражение в сезоне. Нам не хватило качества и интенсивности, поэтому соперники вполне справедливо воспользовались преимуществом.

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Это будет ценный урок для всех нас. Мы понимаем, что если не будем выступать на определенном уровне, то будет унизительно, как сейчас. Всю игру нам было непросто, ничего не работало, включая мои решения и игру футболистов. Очевидно, Милан не таков, и мы должны доказать это в следующем туре", – цитирует Пиоли Football Italia.

К слову, Милан остался первым, хотя по итогам тура рискует пропустить Интер вперед. Интересно, что подопечные Пиолы на протяжении всего матча против Специи ни разу не ударили в створ ворот.

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