Спеція неочікувано для всіх захопила ініціативу, але голи прийшли у другому таймі. Спершу Маджоре вколотив м'яч вже у пусті ворота, а через 10 хвилин Бастоні вдався красивий удар у дальній кут з лінії карного майданчика.

Мілан сенсаційно поступився Спеції – провал "россонері" завадив відірватися від Ювентуса

Мілан оговтався наприкінці зустрічі, але за матч не завдав жодного удару у площину воріт. Востаннє з "россонері" таке траплялось у серпні 2019-го. 2:0 – Спеція піднялась на 14 місце з 22 очками, Мілан залишився першим, але ризикує за підсумками туру пропустити Інтер вперед.