Сенсаційна поразка Мілана у відеоогляді матчу проти Спеції – 0:2
09:32 - Читать на русском
Мілан програв поєдинок 22-го туру Серії А проти Спеції. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
Спеція неочікувано для всіх захопила ініціативу, але голи прийшли у другому таймі. Спершу Маджоре вколотив м'яч вже у пусті ворота, а через 10 хвилин Бастоні вдався красивий удар у дальній кут з лінії карного майданчика.
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Мілан оговтався наприкінці зустрічі, але за матч не завдав жодного удару у площину воріт. Востаннє з "россонері" таке траплялось у серпні 2019-го. 2:0 – Спеція піднялась на 14 місце з 22 очками, Мілан залишився першим, але ризикує за підсумками туру пропустити Інтер вперед.
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