Під час поєдинку 22-го туру польської Екстракляси фанати Шльонска вивісили банер з написом "Це не наша війна". Цей меседж ввів польський публіцист Лешек Сікульський, який проводить антиукраїнську кампанію.

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Окрім напису на банері намалювали закреслений прапор ОУН/УПА (тризуб на червоно-чорному фоні). Це не перша подібна акція фанатів Шльонска, які раніше вивішували банер з написом: "Зупиніть українізацію Польщі".

Тоді прес-служба клубу заявила, що не знала про позицію вболівальників, а сам Шльонск активно допомагає Україні.

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