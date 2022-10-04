Ультрас Шльонска організували сумнівну акцію під час поєдинку 11-го туру проти Варти.

Матч між Шльонском та Вартою в чемпіонаті Польщі запам'ятався витівкою фанатів господарів, які вивісили банер: "Зупиніть українізацію Польщі".

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Як повідомляє gol24.pl, зміст цього банера буде розглянутий на найближчому засіданні комісії польської ліги. Прес-аташе Шльонска повідомив, що клуб не був проінформований про це та нагадав, що клуб активно залучений до допомоги Україні через війну, яку розв'язали росіяни.

Додамо, що Варта здобула перемогу над Шльонском (2:0), набрала 14 очок та піднялась на 11 місце, а Шльонск з 13 пунктами залишився чотирнадцятим.

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