"Чим займаюсь у Фратрії? Поки що говорити нема про що. Наразі я просто допомагаю команді як тренер-консультант. Фратрія – це молодий клуб, йому буквально один рік. Команда зібрана з молодих хлопців, які виїхали з України – з Києва, Одеси, Миколаєва, Краматорська.

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Це переважно гравці команд U-17 і U-18. Тут є дитяча футбольна школа, місцеві хлопці також грають у цій команді. Переважно ті, хто не пройшов відбір в академіях клубів Спартак (Варна) і Чорно Море.

Власником є російський бізнесмен Віктор Бакуревич. Він ще 2008 року покинув Росію. Він займає правильну позицію щодо України, підтримує нашу країну. Бакуревич підтримує молодих хлопців, які виїхали з України. У команді грає багато наших юних футболістів.

Крім того, Бакуревич займається волонтерською діяльністю на підтримку нашої країни, про що відкрито заявляє у всіх інтерв'ю", – розповів Бабич в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, останнім місцем його роботи був Кривбас, звідки фахівця звільнили влітку 2022 року. Цікаво, що за роботи Бабича команда не зазнала жодної поразки.

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