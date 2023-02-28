Во время поединка 22-го тура польской Экстраклясы фанаты Шленска вывесили баннер с надписью "Это не наша война". Этот месседж ввел польский публицист Лешек Сикульский, который проводит антиукраинскую кампанию.

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Кроме надписи на баннере нарисовали зачеркнутый флаг ОУН/УПА (трезубец на красно-черном фоне). Это не первая подобная акция фанатов Шлёнска, которые ранее вывешивали баннер с надписью: "Остановите украинизацию Польши".

Тогда пресс-служба клуба заявила, что не знала о позиции болельщиков, а сам Шлёнск активно помогает Украине.

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