Рух цілком міг не зіграти у нинішній Лізі чемпіонів для юнаків. Однак львів'янам вдалося домогтися, щоб перенесені матчі попереднього чемпіонату України U-19 провели за кордоном. Саме завдяки цьому вдалося виграти національну першість та кваліфікуватися до Юнацької ліги УЄФА. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про останню перешкоду на шляху "жовто-чорних" до історичного досягнення.

Рух переграв Інтер у драматичній серії пенальті та вийшов в 1/8 Юнацької ліги УЄФА – син легенди зробив подарунок

Зухвалий дебютант

Перший млинець не завжди виходить гливким. Наставник Руха U-19 Віталій Пономарьов в "інтерв'ю Футбол 24" зізнавався, що матчі у єврокубках значно відрізняються від того, до чого його підопічні звикли в Україні. Розмова відбулася після прем'єрних поєдинків у юнацькій Лізі чемпіонів з найкращою командою Польщі – Заглембе. Здавалося, тренер просто готує виправдання на майбутнє. Проте його підопічні швидко засвоїли нове і вже в наступному раунді дуже переконливо обіграли Галатасарай (двічі по 3:1).

У 1/16 фіналу випав набагато серйозніший опонент – міланський Інтер. Позаторік ця команда в рамках групового турнірну Юнацької ліги УЄФА завдала двох поразок Шахтарю. Засмутити ще одного представника України не судилося. Рух не втримав переможний рахунок в основний час, але зробив свою справу в серії післяматчевих пенальті. Ця гра для львів'ян була номінально домашньою, проходила в Польщі, але команда таки з'їздить до Італії.

За іронією долі, "жовто-чорні" вирушать в Мілан, щоб зіграти із запеклими ворогами Інтера. На кону не лише вихід до чвертьфіналу. Рух з першої ж спроби може переписати історію. Річ у тім, що єдиним представником України, який потрапляв у вісімку найкращих молодіжних команд Європи, був донецький Шахтар. Шанси підопічних Віталія Пономарьова змінити це дуже непогані.

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Мілан – це лише грізне ім'я

Італійський футбол переживає не найкращі часи. Поступово це докотилося й до молодіжного сектору. Мілан залишився єдиним представником Апеннін у плей-офф юнацького варіанту Ліги чемпіонів. І це неабияка несподіванка! У внутрішньому чемпіонаті "россонері" балансують поруч із зоною вильоту. За останні 10 матчів здобули лише одну перемогу (над найгіршою командою ліги). Загроза знову вилетіти з еліти зовсім не примарна.

Для українського уболівальника це може прозвучати дивно, але на тлі таких результатів про можливу відставку Іньяціо Абате не йдеться. Перший тренерський досвід колишнього капітана Мілана поки не можна назвати успішним. Скоріше, навіть навпаки. Однак в Італії дають шанс вчитися і розвиватися. Наставник молодіжки "россонері" справді це робить – вчиться на власних помилках.

Одна з ключових рис тренера Абате – перманентні пошуки. Аленатторе постійно експериментує з тактикою. Часом, це лише шкодить команді, але трапляються позитивні знахідки. Особливо, якщо прислухатися до старших колег. Нещодавно Мілан U-19 слідом за головною командою перейшов на схему гри з трьома центрбеками. Відтак, революція Піолі допомогла й Абате. Саме після зміни формації юні "россонері" перервали серію без перемог і дали гідний бій Фіорентині – одному із лідерів чемпіонату.

Без страху та недооцінки

Юнаки Руха у цій парі будуть фаворитами. Можливо, вперше у цьому розіграші молодіжної Ліги чемпіонів. Вони більше не новачки, про яких ніхто майже нічого не знає. Недооцінювати їх ніхто не буде – у попередніх раундах львів'яни вже продемонстрували клас, зрілість та вміння виборювати результат. А це саме ті риси, яких супернику катастрофічно бракує.

Віталію Пономарьову важливо правильно налаштувати своїх гравців. Банальщина про те, що Мілан – це завжди Мілан, не пройде. Молодіжна команда "россонері" давно не досягає чогось визначного – останні роки міцно сидить в нижній частині турнірної таблиці, а в єврокубки потрапляє лише завдяки успіхам підопічних Стефано Піолі. Водночас саме у цьому сезоні юні міланці аномально успішно виступають в Лізі УЄФА. Зокрема, у групі не зазнали жодної поразки та випередили Зальцбург (торішній фіналіст) та сильні академії Динамо Загреб і Челсі.

Зрештою, це було ще восени. Після того Мілан U-19 звалився на смугу невдач, яку досі не подолав. Не хочеться зайвий раз тиснути на хлопців, але Рух уже вибив чемпіона Італії, то чому повинен боятися аутсайдера тамтешньої першості. У львів'ян справді є всі шанси вийти в "зачаровану" для українських клубів 1/4 фіналу. А там – хтозна, можливо, вдасться повторити подвиг Шахтаря сезону 2014/15, коли юнаки донеччан дійшли аж до фіналу.