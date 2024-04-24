"Це був цирк. Там ще на другій хвилині матчу все почалося, коли Денис Мірошніченко зривав атаку Вереса, штовхаючи гравця у спину. І рефері матчу Заброда навіть фол не зафіксував. Хоча там не те що фол, а явна жовта картка за зрив атаки. Асистент арбітра стоїть поруч з епізодом, і що робить? Замість того, аби сигналізувати про порушення правил, він показує аут для Вереса.

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Чи були ці помилки навмисними? Мені здається, що й надалі не було послідовності у рішеннях арбітра, трактуваннях єдиноборств. Я не скажу, що рефері заганяв Верес і підсуджував Дніпру-1. Ні, він помилявся і туди, і сюди", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

Нагадаємо, що Верес сенсаційно відібрав очки у СК Дніпро-1 (1:1). Рівненці продовжують боротьбу за виживання (20 очок, 14 місце, до рятівного 12-го – 5 пунктів).

Верес розписав нічию з СК Дніпро-1 і продовжує боротьбу за виживання в УПЛ