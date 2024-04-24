"Это был цирк. Там еще на второй минуте матча все началось, когда Денис Мирошниченко срывал атаку Вереса, толкая игрока в спину. И рефери матча Заброда даже фол не зафиксировал. Хотя там не то что фол, а явная желтая карточка за срыв атаки. Ассистент арбитра стоит рядом с эпизодом, и что делает? Вместо того чтобы сигнализировать о нарушении правил, он показывает аут для Вереса.

СК Днепр-1 может отказаться от участия в еврокубках – в клубе не хотят позориться после ухода лидеров

Были ли эти ошибки преднамеренными? Мне кажется, что и в дальнейшем не было последовательности в решениях арбитра, трактовках единоборств. Я не скажу, что рефери загонял Верес и подсуживал Днепру-1. Нет, он ошибался и туда и сюда", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

Напомним, что Верес сенсационно отобрал очки у СК Днепр-1 (1:1). Ровенчане продолжают борьбу за выживание (20 очков, 14 место, до спасительного 12-го – 5 пунктов).

Верес расписал ничью с СК Днепр-1 и продолжает борьбу за выживание в УПЛ