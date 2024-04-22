– Чи є сенс СК Дніпро-1 потрапляти у єврокубки? Маю на увазі чи зможемо пройти кваліфікацію? Також це великі витрати на переїзди, оренду стадіону та інше.

– Європа бере на себе частину витрат, це не такі великі гроші. Питання в іншому: чи є сенс грати там зараз таким складом, яким ми можемо грати наступного сезону, беручи до уваги те, що можливо доведеться відпустити лідерів.

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Тоді ми таким складом не будемо переважати умовний Спартак Трнава. Тим складом, який в нас був тоді, ми були зобов'язані проходити клуби умовно їхнього рівня, а от складом який в нас буде в серпні цього року ми можемо поступатися по складу навіть їм.

– Чи є визначеність щодо подовження терміну контракту тих гравців, контракт яких закінчується влітку?

– Якщо це вікові гравці, очевидно, що вони шукають такий варіант, де добре платять після клубів не грандів: це Полісся, Кривбас, Колос, ЛНЗ. Чомусь минулого року нас включили до топ-грандів українського чемпіонату по ігровим та фінансовим показникам, але на разі це не так, тоді так склалися карти, – сказав Фрідман в коментарі Telegram-каналу "Дніпрянин".

Нагадаємо, після 25-ти турів СК Дніпро-1 у турнірній таблиці УПЛ йде четвертим, набравши 45 очок.

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