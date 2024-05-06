СК Дніпро-1 у рамках 27-го туру УПЛ 2023/24 приймає Кривбас, а Верес зіграє з Минаєм. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 – Кривбас

"Спортклубівці" довели свою безвиграшну серію до чотирьох турів. На цьому відрізку Дніпро-1 втратив перевагу в два голи над Зорею (2:2), не зміг переграти Металіст 1925 (1:1), уникнув поразки від Вереса (1:1) і програв Динамо (1:2) – втративши нічию у більшості на 90-й хвилині. Юрій Максимов настільки засмутився, що оголосив команді про свій можливий відхід.

Якщо "жовто-чорні" програють Кривбасу, то тренер пообіцяв піти у відставку. Керівництво клубу вважає, що це лишень мотиваційний спів, однак Юрій Вільйовіч і раніше давав депресивні коментарі щодо свого майбутнього в Дніпрі. Хай там як, перемагати треба не тільки заради коуча – команда тримається у зоні єврокубків, однак від вильоту з неї відділяють всього два очки.

Третьяков, Філіппов і Піхальонок вже тренуються в загальній групі, хоча за інформацією Михайла Співаковського зіграти може тільки останній. І все одно це підсилення – от тільки криворіжці громили СК Дніпро-1 і в більш потужному складі (щоправда, тоді "спортклубівці" були виснажені графіком). З того часу криворіжці не стали слабшими.

А склад у Юрія Вернидуба став тільки потужнішим. Як наслідок, навесні його підопічні поступилися тільки Шахтарю, а також розділили очки з Рухом і Ворсклою. Інші шість поєдинків завершились перемогами.

Суто математично Кривбас може віддати свою третю позицію Дніпро-1, однак для цього треба програти усі чотири матчі до кінця сезону. Якщо ж перемогти підопічних Юрія Максимова, то бронзу можна буде святкувати вже сьогодні. Нічиєї теж достатньо, однак суто математично у СК залишаться шанси – доведеться потерпіти ще один тур.

Кадрова ситуація

Травмовані: Іліч (під питанням), Кліщук, Аду (усі – Кривбас)

Дискваліфіковані: Сарапій (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Кривбас

СК Дніпро-1: Волинець – Пасіч, Сваток, Адамюк, Мірошніченко – Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Очеретько – Філіппов

Кривбас: Маханьков – Бандейра, Сантіні, Стецьков, Дібанго – Бізімана, Хомченовський – Кузик, Луньов, Задерака – Микитишин

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Кривбас здається фаворитом і по грі, і по складу, і по загальному налаштуванню. У команді Юрія Вернидуба все прекрасно – а от у СК і тренер встає на лижі, і результати ніякі, і щодо виплати зарплатні залишаються питання. Плюс, немає Сарапія у центрі оборони.

Важко робити якісь конкретні прогнози, але чомусь віриться в перемогу криворіжців.

Верес – Минай

Ключовий матч для обох команд. Верес після вчорашньої перемоги Металіста 1925 опустився в зону прямого вильоту, а Минай відстає на один заліковий бал. І рівнянам, і закарпатцям для підйому в зону плей-офф треба перемагати – без варіантів. Нічия нікого не влаштує.

"Народному клубу" останнім часом не щастило. Підопічні Олега Шандрука не знають перемог протягом чотирьох матчів поспіль, хоча суперники були серйозними – Динамо, СК Дніпро-1, Рух і ЛНЗ. За поразку від львів'ян у команді ніби-то влаштували рознос. Минай же відібрав очки в Руха, а у попередньому турі переміг Чорноморець.

Зустріч рівнян і закарпатців цікава не тільки з турнірної точки зору. В ігровому плані теж є інтрига. Команда Желько Любеновіча класно виглядає на просторі – і вона дуже якісно його відкриває, маючи декілька варіантів просування та ефектно комбінуючи. У завершальній же фазі атаки виблискує Вакула, от тільки Верес рідко дає простір. Навіть на тлі Динамо Олег Шандрук продемонстрував майстер-клас з побудови середнього блоку.

При цьому "народний клуб" не можна назвати прагматичним оборонним колективом, на відміну від кількох представників УПЛівського агрорейху. Верес теж може в атаку, тож поєдинок може вийти яскравим. Або ж навпаки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Янаков (під питанням), Мрвальєвіч (під питанням), Паст – Прокопчук (Минай)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Минай

Верес: Ющишин – Балан, Кучеренко, Сезар, Шевченко – Кучеров, Курко – Дахновський, Яго, Шарай – Мрвальєвіч

Минай: Кемкін – Чуєв, Піддубний, Скиба – Дмитрук, Вітенчук, Петько, Корнійчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Не рекомендуємо ставити на цей матч. Тут можливі будь-які варіанти. Все вирішить рандом.

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