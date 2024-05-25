"Всі компліменти команді. Ми грали дуже добре, відповідно до нашої ідентичності. Дуже сильно. Ви бачили, як ми можемо грати, коли у нас є гравці на борту. Деякі з них були навіть не в найкращій формі, але гра була дуже хорошою.

Тен Хаг лаконічно відповів на запитання про майбутнє на чолі Манчестер Юнайтед

Я кажу ЗМІ це цілий рік – коли гравці в хорошій формі, ми можемо грати в хороший футбол. Дуже хороший виступ проти найкращої команди світу. Ми продемонстрували велику стійкість, і я пишаюся.

Я думаю, що так, критика була несправедливою. У нас не було гравців. Ми бачили одне й те саме, не завжди хороший футбол – безумовно, але ми мусили йти на компроміси весь час, і тоді ти не можеш грати в той футбол, в який ти хочеш грати.

За два роки я бачив, можливо, три або чотири рази, коли ми були в повному складі. Навіть сьогодні нам не вистачало таких масивних гравців, як Магуайр, Люк Шоу та Каземіро.

Футбол – це про виграш трофеїв. Я хочу грати в найкращий футбол, динамічний, атакуючий футбол, але врешті-решт потрібно вигравати ігри та трофеї. Це була наша єдина можливість, і ми її використали. Я дуже пишаюся гравцями та командою.

За Майну дійсно було дуже приємно спостерігати. Він є прикладом для наслідування. Ми хотіли, щоб він прийшов, але він отримав серйозну травму перед початком сезону. Я думаю, що ми повинні зберігати спокій. Тут, в Англії, ви дуже добре підштовхуєте гравців занадто високо, а потім вибиваєте їх одним-двома поганими виступами", – цитує Тен Хага BBC.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії Манчестер Юнайтед здобув путівку в Лігу Європи.

Ман Юнайтед обіграв Сіті у фіналі Кубка Англії – діти принесли тен Хагу другий трофей в Англії та вивели в єврокубки