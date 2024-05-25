"Все комплименты команде. Мы играли очень хорошо, в соответствии с нашей идентичностью. Очень сильно. Вы видели, как мы можем играть, когда у нас есть игроки на борту. Некоторые из них были даже не в лучшей форме, но игра была очень хорошей.

Тен Хаг лаконично ответил на вопрос о будущем во главе Манчестер Юнайтед

Я говорю СМИ это целый год – когда игроки в хорошей форме, мы можем играть в хороший футбол. Очень хорошее выступление против лучшей команды мира. Мы продемонстрировали большую стойкость, и я горжусь.

Я думаю, что так, критика была несправедливой. У нас не было игроков. Мы видели одно и то же, не всегда хороший футбол – безусловно, но мы должны были идти на компромиссы все время, и тогда ты не можешь играть в тот футбол, в который ты хочешь играть.

За два года я видел, возможно, три или четыре раза, когда мы были в полном составе. Даже сегодня нам не хватало таких массивных игроков, как Магуайр, Люк Шоу и Каземиро.

Футбол – это про выигрыш трофеев. Я хочу играть в лучший футбол, динамичный, атакующий футбол, но в конце концов нужно выигрывать игры и трофеи. Это была наша единственная возможность, и мы ее использовали. Я очень горжусь игроками и командой.

За Майну действительно было очень приятно наблюдать. Он является примером для подражания. Мы хотели, чтобы он пришел, но он получил серьезную травму перед началом сезона. Я думаю, что мы должны сохранять спокойствие. Здесь, в Англии, вы очень хорошо подталкиваете игроков слишком высоко, а потом выбиваете их одним-двумя плохими выступлениями", – цитирует Тен Хага BBC.

Напомним, благодаря победе над Манчестер Сити в финале Кубка Англии Манчестер Юнайтед добыл путевку в Лигу Европы.

Ман Юнайтед обыграл Сити в финале Кубка Англии – дети принесли тен Хагу второй трофей в Англии и вывели в еврокубки