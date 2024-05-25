"Это была наша единственная возможность, и мы ее использовали": Тен Хаг расхвалил Ман Юнайтед за победу над Ман Сити
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг оценил победу над Манчестер Сити (2:1) в финале Кубка Англии.
"Все комплименты команде. Мы играли очень хорошо, в соответствии с нашей идентичностью. Очень сильно. Вы видели, как мы можем играть, когда у нас есть игроки на борту. Некоторые из них были даже не в лучшей форме, но игра была очень хорошей.
Тен Хаг лаконично ответил на вопрос о будущем во главе Манчестер Юнайтед
Я говорю СМИ это целый год – когда игроки в хорошей форме, мы можем играть в хороший футбол. Очень хорошее выступление против лучшей команды мира. Мы продемонстрировали большую стойкость, и я горжусь.
Я думаю, что так, критика была несправедливой. У нас не было игроков. Мы видели одно и то же, не всегда хороший футбол – безусловно, но мы должны были идти на компромиссы все время, и тогда ты не можешь играть в тот футбол, в который ты хочешь играть.
За два года я видел, возможно, три или четыре раза, когда мы были в полном составе. Даже сегодня нам не хватало таких массивных игроков, как Магуайр, Люк Шоу и Каземиро.
Футбол – это про выигрыш трофеев. Я хочу играть в лучший футбол, динамичный, атакующий футбол, но в конце концов нужно выигрывать игры и трофеи. Это была наша единственная возможность, и мы ее использовали. Я очень горжусь игроками и командой.
За Майну действительно было очень приятно наблюдать. Он является примером для подражания. Мы хотели, чтобы он пришел, но он получил серьезную травму перед началом сезона. Я думаю, что мы должны сохранять спокойствие. Здесь, в Англии, вы очень хорошо подталкиваете игроков слишком высоко, а потом выбиваете их одним-двумя плохими выступлениями", – цитирует Тен Хага BBC.
Напомним, благодаря победе над Манчестер Сити в финале Кубка Англии Манчестер Юнайтед добыл путевку в Лигу Европы.
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