Тен Хаг розповів, чи залишиться в Манчестер Юнайтед в наступному сезоні
20:36 - Читать на русском
Головний тренер Манчестер Юнайтед прокоментував своє майбутнє на чолі клубу.
Коббі Майну 39’
39’ Коббі Майну
Манкуніанці у фіналі Кубка Англії перемогли Манчестер Сіті (2:1). Після гри у наставника Манчестер Юнайтед Еріка Тен Хага запитали про його майбутнє.
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"Не знаю. Для мене це проєкт. Коли я прийшов, у нас був безлад, зараз ми в кращому стані", – цитує Mirror тренера манкуніанців.
Нагадаємо, що раніше були чутки, що Ерік Тен Хаг, навіть якщо здобуде Кубок Англії, не залишиться на чолі Манчестер Юнайтед.
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