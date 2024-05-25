Манкуніанці у фіналі Кубка Англії перемогли Манчестер Сіті (2:1). Після гри у наставника Манчестер Юнайтед Еріка Тен Хага запитали про його майбутнє.

Закінчення неймовірної безпрограшної серії Родрі у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 1:2

"Не знаю. Для мене це проєкт. Коли я прийшов, у нас був безлад, зараз ми в кращому стані", – цитує Mirror тренера манкуніанців.

Нагадаємо, що раніше були чутки, що Ерік Тен Хаг, навіть якщо здобуде Кубок Англії, не залишиться на чолі Манчестер Юнайтед.

Ман Юнайтед обіграв Сіті у фіналі Кубка Англії – діти принесли тен Хагу другий трофей в Англії та вивели в єврокубки