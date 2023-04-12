Шахтар пропустив першим, але зумів вирвати перемогу в компенсований час завдяки голу Кевіна Келсі на останніх секундах. У цьому ж матчі "помаранчево-чорні" надовго втратили Дмитра Криськіва, який отримав важку травму і вибув надовго.

"Уже третій матч поспіль ми маємо проблемну ситуацію з реалізацією. Створюємо набагато більше моментів, ніж забиваємо. Наприкінці чемпіонату, коли б’єшся за титул, ціна кожної перемоги стає більш вагомою та значущою. Це той шлях, що команда мусить пройти.

Розуміємо, що нічия для нас – як поразка, і з цим знанням граємо. Одна з ознак цієї команди – характер, який показуємо впродовж останніх 8-х місяців. Ми б’ємося до кінця, віримо до кінця, і такий результат, як сьогодні, з перемогою на останніх секундах – винагорода за наполегливість команди й характер. Мене це дуже тішить.

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Немає маленьких перемог. Якби Львів так грав кожен матч, то не був би на останньому місці. Якщо вони ускладнили нам гру, а в минулому турі Дніпру-1 могли забити тричі ще в першому таймі, забили два голи у другому таймі, то ми говоримо про команду, яка, особливо з новим тренером, дає свої плоди. І дійсно важко грати з ними. Тому будемо відновлюватися й робити висновки щодо сьогоднішньої гри, бо в неділю знову важкий бій. І ми повинні бути до цього готові.

У першому таймі ми взагалі не фолили – я не пам'ятаю жодного фолу. І вони нас тут перебили. У другому таймі згадали, що жорсткість є частиною гри, де ти через єдиноборства просто просуваєшся вперед і живеш на їхній половині поля. Тому так і сталося, що була навала, винагородою за яку став гол. І Кевін Келсі ще раз показав, що, попри молодість, має щось особливе й вирішує матчі.

У Келсі щось особливе, що він не відчуває страху, грає без жодних вагань, грає серцем, як дитина в школі. Він виходив з такими очима на ці 10 хвилин, ніби на фінал Ліги чемпіонів. Сікан, до речі, так само сьогодні. Одна історія про Келсі. Матч із Ренном, він щойно прийшов до нас, буквально пару днів, ми зібралися та обговорюємо, хто битиме пенальті. Він каже: "Містере, я битиму першим". Уявляєте, у 18 років каже, що буде першим бити?! Я відповідаю: "Ти не будеш першим. Ти битимеш десь там останнім". Але я хочу сказати, що є щось особливе в ньому, він розвивається і вже забиває ключові голи для нас у свої 18. Але є над чим працювати – це ще не готовий кінцевий продукт.

Кожна команда дає тобі інформацію. Відповідальність зростає, ми це розуміємо. Є команди, яким немає чого втрачати. Нам є що втрачати. Ми вперше проходимо цей шлях. Інколи жим-жим існує, бо поспішаєш, коли не треба, думаєш, що нема часу, щоб забити. Але показали, що командний дух є", – заявив Йовічевіч після гри.

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