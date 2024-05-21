Луганський клуб вирішив не використовувати стадіон Динамо і скористався запрошенням суперника.

Поєдинок 30-го туру УПЛ між Колосом та Зорею відбудеться на домашньому стадіоні ковалівців, повідомляє офіційний сайт "хліборобів".

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Луганці проводили свої домашні матчі на стадіоні Лівий берег, але в останньому турі на цій арені Металіст 1925 прийматиме Верес. Поєдинки розпочнуться в один і той самий час.

Раніше Зоря на своєму сайті місцем проведення матчу з Колосом заявляла стадіон Динамо ім. В. Лобановського (кияни грають на виїзді з Рухом), але, зрештою, вирішила зупинитись на арені ковалівців.

Нагадаємо, дуель між Зорею і Колосом відбудеться у суботу, 25 травня. Початок зустрічі о 15:30.

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