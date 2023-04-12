Шахтар вирвав перемогу над Львовом (2:1) на останніх секундах перенесеного поєдинку 6-го туру УПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Поєдинок на Арені Львів склався для лідера чемпіонату дуже непросто. У першому таймі серйозної травми зазнав Дмитро Криськів, який ризикує пропустити кілька місяців і не зіграти на молодіжному Євро-2023.

Шахтар надовго втратив свого лідера – під питанням участь гравця на Євро-2023

По перерві Шахтар ще й пропустив. Георгій Гочолейшвілі більярдним ударом головою вразив кут воріт. Щоправда, власних. "Гірники" швидко відігралися – Судакову допоміг рикошет, після якого м'яч влетів у сітку.

Нічийний рахунок тримався до останніх секунд. Шахтар тиснув, і таки досяг свого. Сікан скинув на Келсі, який головою приніс гостям важку перемогу. Команда Йовічевіча набрала 49 очок і продовжує лідирувати в УПЛ. Львів замикає турнірну таблицю, відстаючи від зони перехідних матчів на 5 пунктів.

Шахтар на останніх секундах вирвав перемогу над Львовом – джокер Йовічевіча збільшив відрив від СК Дніпро-1 до 4-х очок