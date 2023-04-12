Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч засмучений через втрату Дмитра Криськіва, який не дограв матч зі Львовом через пошкодження.

Нагадаємо, "гірники" на останніх секундах забили переможний м'яч у ворота Львова, але у тому ж матчі втратили Дмитра Криськіва. Півзахисник отримав серйозну травму і не зміг самостійно залишити поле. Є побоювання, що 22-річний Криськів пропустить кілька місяців і не зіграє на молодіжному чемпіонаті Європи.

"Травма Криськіва – діаметрально протилежна моїм емоціям. З одного боку, я дуже щасливий дуже важливими трьома очками. А з іншого – я вкрай сумний, що трапилася та травма Дмитра Криськіва, який є, перш за все, людиною.

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Він продемонстрував хороший характер, який дуже позитивно впливає на команду. Хлопці дуже засмучені за нього, дуже. Як футболіст він вже показав, що дає команді багато статистичних моментів – голи, асисти. Можу сказати, що Криськів уже достойно замінив Михайла Мудрика. По-моєму, навіть кращу статистику має, ніж Міша. І зараз ти його втрачаєш.

Дуже сильно підвернув гомілкостоп. Завтра-післязавтра будемо дивитися, що там є. Але не виглядає добре. Вибув надовго. Не знаю, чи він повернеться взагалі (можливо, малося на увазі до завершення сезону – прим. "Футбол 24"). Ви знаєте, що мало лишилося. Тому змішані емоції, бо такого футболіста не вистачатиме кожній команді, а не тільки Шахтарю", – розповів Йовічевіч в ефірі YouTube-каналу Шахтаря.

Завдяки перемозі над Львовом "помаранчево-чорні" відірвалися від СК Дніпро-1 на 4 очки, але зіграли на матч більше. У наступному турі Шахтар зіграє проти Динамо, а до завершення чемпіонату команда Йовічевіча загалом проведе 10 поєдинків.

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