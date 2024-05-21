Нагромадженість матчів в один день і у той самий час може викликати чимало скандалів в українському футболі.

Поєдинок 30-го туру УПЛ між Металістом 1925 та Вересом відбудеться без VAR, повідомляє "ТаТоТаке".

Зоря – Колос: ковалівці оголосили про зміну місця проведення останнього матчу сезону

Причина відсутності системи відеоповторів в одному з лобових матчів за право залишитися в УПЛ банальна – недостатня кількість VAR-машин. У завершальному турі їх можуть використовувати рівно 5, а на 25 травня о 15:30 заплановано проведення одразу семи поєдинків.

За допомогою жереба було визначено, що окрім вищезгаданого матчу без VAR обійдуться Зоря та Колос. До слова, останній також не убезпечив себе від зони перехідних матчів.

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