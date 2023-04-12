Львів у рамках перенесеного матчу 6-го туру УПЛ дав бій Шахтарю, але поразки не уникнув (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Від Львова у домашньому матчі проти Шахтаря ніхто не вимагав сенсації, але турнірна ситуація вимагала боротись за очки навіть тут. "Містяни" трималися на останній позиції в таблиці, відставши від зони перехідних матчів аж на п'ять залікових балів. Донеччани у випадку перемоги збільшать відрив від СК Дніпра-1 до чотирьох пунктів (хоча у "спортклубівців" є гра в запасі).

Ігор Йовічевіч Шахтаря прогнозовано провів ротацію – Сікан, Джурасек і Бондар втратили місце в основі, а їх замінили Тотовицький, Траоре і Топалов. Анатолій Безсмертний провів таку ж кількість змін у складі. У воротах Юрчук замінив Рибку, який пропустив 7 голів за 2 тури, а Сасовський і травмований Лео Антоніо поступилися місцем у старті Алібекову та Богунову.

Черговий тривожний тайм Шахтаря

Очікувалось, що це буде гра в одні ворота. Перед матчем всі згадували матч 2-річної давнини, коли Львів під керівництвом Анатолія Безсмертного переграв Шахтар з рахунком 3:2, але ніхто не вірив у повторення дива. Не ті зараз "містяни", щоб тягатись із "гірниками".

Втім, не все сталося, як гадалося. Саме господарі були активнішими на старті зустрічі. Зокрема, вже на 11-й хвилині вони провели два удари – спочатку Алібеков хитнув Матвієнка у стилі Сака й пробив низом (точно в руки Трубіну), а потім Свржняк увірвався на лівий край штрафного й вистрілив. Вийшло занадто слабко, однак і тут момент організував Матвієнко.

Поступово донеччани прибрали ініціативу до своїх ніг, однак до кінця першого тайму команда не створила нічого небезпечного! Виключенням став епізод на 27-й хвилині, коли Бондаренко протягнув м'яч по центру й бахнув у правий нижній метрів з 22-х. Юрчук врятував Львів.

Також можна пригадати подачу з кутового на 32-й хвилині, коли Степаненко спокійно прийняв м'яч на правому краю штрафного. На щастя для львів'ян, його подальший удар заблокували. А більше моментів і не було! Та і особливого тиску на ворота Юрчука не відчувалося – підопічні Анатолія Безсмертного тримались на рівних.

Можливо, по Шахтарю сильно вдарила травма Криськіва. У боротьбі за м'яч на 24-й хвилині гравець невдало поставив праву ногу, по якій зіграв Максим Грисьо. Як підсумок, відбулася зовнішня ротація стопи, що призвела до розриву зв'язок гомілкостопу – принаймні, у цьому впевнений спортивний лікар Дмитро Бабелюк. За його оцінками, хавбек вилетів на 2-3 місяці.

Криськіва замінив Очеретько, однак вийшло настільки невдало, що в середині другого тайму сталася зворотня заміна. Львів же на 45+2-й хвилині налякав донеччан пострілом Бугая – той зачепився за м'яч на лівому краю штрафного й пробив над дальньою дев'яткою.

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Одразу по перерві Шахтар спробував притиснути Львів. Із цього нічого не вийшло – футбол "гірників" відзначався сумбурністю й поспіхом при прийнятті рішень. Та і самі рішення спростилися. Замість спроб відіграти оборону Львова донеччани стали пробивати з дистанції. Юрчук не мав жодних проблем з пострілами Судакова і Тотовицького.

Зрештою, на 56-й хвилині подібна гра призвела до голу Шахтаря. Втім, як у тому анекдоті, був нюанс – гол забили у свої ворота. Богунов прорвався правим флангом і виконав подачу, а Гочолейшвілі майстерно підправив м'яч у володіння Трубіна. Без шансів для Анатолія. 1:0!

Втім, як і в матчі проти СК Дніпра-1, "містяни" не змогли розвинути успіх, а за кілька хвилин знову пропустили. Як не дивно, спрацювала тактика "гірників" на другий тайм – на 57-й хвилині Тотовицький стріляв метрів з 20-ти у лівий нижній кут (Юрчук парирував), а на 61-й з далекої відстані пробив Судаков. М'яч зачепив ногу Грисьо й пролетів повз Юрчука, поціливши у сітку. 1:1!

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Після пропущеного гола Львів не став ризикувати, відкотившись у низький блок. Ініціатива повністю перейшла під контроль Шахтаря. Вмотивовані "гірники" почали великими силами навалюватись на третину поля господарів, що вилилось у значну кількість моментів.

Так, на 68-й хвилині Ракицький бахнув з-за меж штрафного – поперечина врятувала Львів! На 70-й він же покотив м'яч у штрафний на Траоре, але той пробив повз праву стійку. Келсі ж, який замінив Очеретька, мав забивати на 79-й та 82-й хвилинах.

Спочатку Кевін розстрілював ворота після вдалого відскоку в карному майданчику. Вийшло в руки голкіперу. Потім він замикав подачу з лівого флангу, однак м'яч пройшов поруч з каркасом воріт. На 86-й Степаненко не зміг замкнути відскок на дальній стійці, на 87-й Келсі пробивав у падінні через себе, а на 87-й Судаков бив з дистанції – Юрчук врятував в останніх двох випадках.

На жаль для господарів, втримати необхідний результат не вдалося. На останніх секундах компенсованого часу свіжий Сікан перевів подачу з лівого флангу в центр штрафного, а Келсі головою проштовхнув м'яч у ворота – 1:2! Шахтар таки вирвав перемогу.

Таким чином, "гірники" набрали 49 очок, наростивши відрив від СК Дніпра-1 до чотирьох очок. Львів залишається на дні турнірної таблиці. Безвиграшна серія "містян" досягла п'яти матчів.

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