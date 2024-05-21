"Відкрию секрет – знаєте, скільки один день добових для топ-менеджерів, зокрема і генеральних секретарів, і віце-президентів, за кордоном виписали собі керівники, які зараз роздають інтерв'ю?

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Я поки ще жодного інтерв'ю не побачив Андрія Шевченка, зате всі решта роздають інтерв'ю направо і наліво і розказують, які вони класні та хороші. Та ви ніхто в порівнянні з ним. Люди вірять йому, а не вам. І люди за нього голосували, а не за вас.

Так от я вам хочу сказати – один день перебування за кордоном чиновника УАФ становить 235 євро, мені здається. Це понад 9 тисяч гривень. Це добові. Добові! Це не зарплата, це добові. Вона більша, ніж мінімальна зарплата в Україні", – розповів Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, раніше УАФ заявляла про збитки у майже 1,5 мільярда гривень.

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