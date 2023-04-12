Шахтер пропустил первым, но сумел вырвать победу в компенсированное время благодаря голу Кевина Келси на последних секундах. В этом же матче "оранжево-черные" надолго потеряли Дмитрия Крыськива, который получил тяжелую травму и выбыл надолго.

"Уже третий матч подряд мы имеем проблемную ситуацию с реализацией. Создаем гораздо больше моментов, чем забиваем. В конце чемпионата, когда сражаешься за титул, цена каждой победы становится более весомой и значимой. Это тот путь, который команда должна пройти.

Понимаем, что ничья для нас – как поражение, и с этим знанием играем. Один из признаков этой команды – характер, который показываем на протяжении последних 8 месяцев. Мы сражаемся до конца, верим до конца, и такой результат, как сегодня, с победой на последних секундах – вознаграждение за настойчивость команды и характер. Меня это очень радует.

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Нет маленьких побед. Если бы Львов так играл каждый матч, то не был бы на последнем месте. Если они усложнили нам игру, а в прошлом туре Днепру-1 могли забить трижды еще в первом тайме, забили два гола во втором тайме, то мы говорим о команде, которая, особенно с новым тренером, приносит свои плоды. И действительно тяжело играть с ними. Поэтому будем восстанавливаться и делать выводы по поводу сегодняшней игры, потому что в воскресенье снова тяжелая битва. И мы должны быть готовы к этому.

В первом тайме мы вообще не фолили – я не помню ни одного фола. И они нас здесь перебили. Во втором тайме вспомнили, что жесткость является частью игры, где ты через единоборства просто продвигаешься вперед и живешь на их половине поля. Поэтому так и случилось, что была навала, вознаграждением за которую стал гол. И Кевин Келси еще раз показал, что, несмотря на молодость, имеет что-то особенное и решает матчи.

У Келси что-то особенное, что он не испытывает страха, играет без колебаний, играет сердцем, как ребенок в школе. Он выходил с такими глазами на эти 10 минут, как на финал Лиги чемпионов. Сикан, кстати, тоже сегодня. Одна история о Келси. Матч с Ренном, он только что пришел к нам, буквально пару дней, мы собрались и обсуждаем, кто будет бить пенальти. Он говорит: "Мистер, я буду бить первым". Представляете, в 18 лет говорит, что будет первым бить? Я отвечаю: "Ты не будешь первым. Ты будешь бить где-то там последним". Но я хочу сказать, что есть что-то особенное в нем, он развивается и уже забивает ключевые голы для нас в свои 18. Но есть над чем работать – это еще не готовый конечный продукт.

Каждая команда дает тебе информацию. Ответственность растет, мы понимаем это. Есть команды, которым нечего терять. Нам есть что терять. Мы впервые проходим этот путь. Иногда жим-жим существует, потому что спешишь, когда не надо, думаешь, что нет времени, чтобы забить. Но показали, что командный дух есть", – заявил Йовичевич после игры.

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