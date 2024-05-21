Французький форвард переїхав в саудівську лігу влітку 2023 року, отримавши контракт до 2026 року і зарплатню у 200 мільйонів євро. Попри те, що Карім Бензема отримав гарні фінансові умови, він розчарований своїм перебуванням у Саудівській Аравії.

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Як повідомляє Relevo, француз скаржиться на низький рівень футбол, через що відчуває дискомфорт, погані умови для змагань і відсутність професіоналізму в деяких сферах. Крім того, постійні переслідування фанатів набридли Каріму. Він хоче покинути Саудівську Аравію, але фонд, який керує Аль-Іттіхадом дозволить перехід або в місцеву команду, або лише за гарної пропозиції.

Карім Бензема нещодавно придбав будинок в Мадриді і роздумує над втечею в Європу, а саме в столицю Іспанії.

Нагадаємо, французький форвард провів за Аль-Іттіхад у поточному сезоні 29 матчі у всіх турнірах. В його активі 13 голів та вісім результативних передач.

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