Генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко натякнув, що Минай-Арена може не пройти атестацію через відсутність освітлення.

"Щодо історії зі стадіоном Миная і відсутністю освітлення... Наскільки я пригадую, тоді було зроблено виключення для Минай-Арени, і це призвело до негативної історії.

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Коли наша команда зайшла до керівництва, потрібно було цю історію вирішувати. Це було непросте рішення, адже чемпіонат треба догравати в тому форматі, в якому ми розпочали. Тому ми дозволили використання даного стадіону до кінця сезону.

Але на наступний сезон є загальні правила проведення атестації. Я припускаю, що цей стадіон не зможе отримати право проведення матчів УПЛ, враховуючи відсутність освітлення. Або вони приведуть це до ладу", – сказав Грищенко в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, раніше Минай отримував лист від УАФ, в якому вимагалось у найкоротші терміни встановити на аренах освітлення – дедлайн був вказаний до лютого 2023 року. Згодом закарпатцям дозволили дограти сезон на своєму стадіоні.

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