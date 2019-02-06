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Тренер Барселони Аспіасу пояснив, чому Мессі залишився на лаві запасних у матчі з Реалом

22:12 213 Читать на русском
Тренер Барселони Аспіасу пояснив, чому Мессі залишився на лаві запасних у матчі з Реалом
Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Тренер Барселони Хон Аспіасу прокоментував, чому лідер каталонців Ліонель Мессі не потрапив у стартовий склад команди на перший півфінальний матч Кубка Іспанії проти Реала.

"Мессі в формі, але ми вирішили не ризикувати. Це все через травму, який викликала у нього дискомфорт. Сьогодні він готовий на сто відсотків.

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Але ми вважали за краще, щоб він розпочав поєдинок на лаві запасних", – цитує Аспіасу видання Diario Sport.

Нагадаємо, 2 лютого Мессі зазнав травми стегна у матчі 22-го туру Прімери Барселона – Валенсія (1:1), тому його участь у кубковому поєдинку залишалась під питанням.

Слідкувати за матчем 1/2 фіналу Кубка Іспанії Барселона – Реал можна за посиланням.

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Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Барселона - Реал Мадрид: Середа 06 лютого 2019

Барселона

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Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Барселона - Реал Мадрид
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