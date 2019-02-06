Дивні дива Ель Класіко: 8 сенсаційних гравців-ноунеймів та курйозні тренерські рішення, у які складно повірити

Історія Ель Класіко переповнена великими битвами, полемікою, героями та невдахами. Але тут також вистачає місця для неоднозначних персонажів та цікавих тренерських експериментів, які залишаються на другому плані.

Дивні футболісти, про яких швидко забули

Мігель Паланка

Він дебютував за Реал на Камп Ноу у сезоні 2008/09, того ж дня, коли перше Ель Класіко на посаді головного тренера "бланкос" проводив екс-керманич Дніпра Хуанде Рамос. Паланка замінив Снейдера на 36-й хвилині та навіть міг відзначитись голом, але схибив. Мадрид у підсумку поступився з рахунком 0:2, а Паланка незабаром швидко зник з радарів першої команди.

Барселона – Реал: анонс Ель Класіко

Біо

Вільям Сільвіо Модесто "Біо" виступав за Барселону протягом двох років (1977/78, 1978/79), вигравши з "блаугранас" Кубок Короля та Суперкубок Іспанії. Бразилець приєднався до каталонського гранда всередині сезону, а його дебют припав на Ель Класіко у Мадриді. Він з'явився на полі з перших хвилин, відіграв увесь матч та став частиною великої ганьби "кулес", які були розгромлені з рахунком 0:4. Біо взяв участь ще у 8-ми поєдинках, перш ніж перейти в Еспаньйол.

Педро Контрерас

Резервний голкіпер Реала отримав свій шанс у сезоні 1997/98, коли травмувався №1 королівського клубу Бодо Іллгнер. Контрерас замінив німця та пережив один з найжахливіших моментів у власній кар'єрі. Барселона розгромила Мадрид (3:0), а бідолашному Педро надалі довіряли неохоче. Всього у футболці "бланкос" він провів сім поєдинків.

Семюел Окуново

Нігерійський ноунейм перебував у Барселоні три сезони, записавши собі у актив лише 14 матчів. Один з таких нечисленних поєдинків захисника відбувся в рамках Ель Класіко на Бернабеу (1998/99). Команди розписали бойову нічию (2:2), а Окуново провів на полі завершальні півгодини, замінивши Зендена.

Ромеріто

Парагвайський форвард поповнив склад Барселони у квітні 1989 року, за три місяці до завершення сезону, дебютувавши проти Реала на Камп Ноу. Кройф посадив на "банку" Лінекера, щоб дати шанс Ромеріто, який зіграв 79 хвилин, втратив три розкішні моменти та був замінений. Згодом латиноамериканець ще шість разів з'являвся у старті "блаугранас", забивши один гол. Вже влітку його без зайвих сентиментів відправили у мексиканську Пачуку.

Хаміт Алтинтоп

Турецький хавбек доволі несподівано перейшов з Баварії у Реал перед стартом сезону 2011/12. Алтинтоп відіграв лише 12 матчів у футболці королівського клубу, проте він може довгими зимовими вечорами розповідати своїм внукам, як прокинув м'яча поміж ніг легендарному Андресу Іньєсті. Ель Класіко, у якому взяв участь турок, завершилось гостьовою перемогою Барселони (1:2).

Дамія Абелья

Він провів лише 9 матчів за каталонський клуб, але може похвалитись участю у двох Ель Класіко (2004/05), коли "блаугрнас" здобули переконливі перемоги – 3:0 на Камп Ноу та 4:2 на Бернабеу. У цих пам'ятних для Барси поєдинках іспанський латераль відіграв 14 та 12 хвилин відповідно.

Ронні Еклунд

Данський атакувальний хавбек був підписаний для філіалу Барселони, що, однак, не завадило йому провести один матч за першу команду... проти Реала. Мова йде про Суперкубок Іспанії сезону 1993/94, коли каталонці поступились 1:3. Еклунд провів на полі 32 хвилини, а потім загубився у численних орендах на Туманному Альбіоні.

Тренерські курйози

Пепе – півзахисник

Жозе Моурінью підготував чудернацький тактичний сюрприз для Гвардіоли у півфіналі Ліги чемпіонів 2010/11. Пепе, який звик діяти на позиції центрального захисника, був покликаний зупиняти мобільний барселонський півзахист у середній лінії. Мадридський експеримент повністю провалився – португалець отримав пряму червону картку за фол на Дані Алвесу, а Барселона перемогла на Бернабеу з рахунком 2:0.

Серхіо Рамос – півзахисник

Карло Анчелотті наважився на авантюру а-ля Моурінью під час свого першого Ель Класіко на Камп Ноу. Серхіо Рамос виконував роль опорного хавбека, багато фолив, зокрема, на Мессі, а перемогла знову Барселона – 2:1.

Гвардіола та Бутрагеньйо

Молодий Гвардіола, який лише почав закріплюватися в Барселоні Кройфа, отримав незвичну місію від нідерландського фахівця. Пеп повинен був переслідувати по всьому полю Еміліо Бутрагеньйо. Експеримент вдався – іспанський форвард, а нині один з директорів Реала майже не торкався м'яча у Класіко, яке завершилось нічиєю 1:1.

Ковачіч – тінь Мессі

Зінедін Зідан двічі використовував хорватського хавбека як персонального опікуна аргентинського генія. Ковачіч мав дуже чітке завдання – не відходити від Мессі ні на крок. Простий тактичний задум Зізу спрацював лише у Суперкубку Іспанії, коли Матео наглуго закрив Лео, а "бланкос" святкували перемогу з рахунком 3:1. Натомість вже через чотири місяці у матчі Прімери надмірна зосередженість Ковачіча на переміщеннях Мессі призвела до погрому мадридців (0:3).

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За матеріалами видання Marca