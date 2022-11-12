"Після кожного матчу телефонують і пишуть: "У нас є для тебе варіанти. Під час зимової перерви тобі варто піти чи зробити ось це".

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Але я знаю, чого хочу і на що я здатен. Зараз я повністю зосереджений на Шахтарі і віддаю всі сили в матчах за команду", – сказав Траоре в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, про свій інтерес до 21-річного форварда заявили Брайтон Роберто Де Дзербі та Мілан.

Нагадаємо, угода Траоре з Шахтарем розрахована до літа 2026 року. У поточному сезоні гравець провів за "гірників" 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 9 млн євро.

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