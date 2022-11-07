Мілан зацікавився в послугах 21-річного буркінійця, повідомляє Pianeta Milan. Футболіст входить у плани клубу на літнє трансферне вікно.

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Директор "россонері" Паоло Мальдіні нібито визначив Траоре пріоритетною кандидатурою на підсилення складу. Видання наголошує, що придбання Лассіни – та можливість, яку італійці не можуть втратити. Шахтар вимагатиме за свого гравця близько 10 мільйонів євро.

Угода форварда з українським грандом розрахована до літа 2026 року. Цього сезону він провів 13 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись трьома голами й одним асистом. Торік "гірники" придбали його в Аякса за 10 мільйонів.

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