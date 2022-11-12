Наставник африканської збірної Юбер Велю зізнався, чому нападник "гірників" Лассіна Траоре не отримав виклик на товариський матч з Кот-д'Івуаром.

"У нас була розмова з Траоре. Він пояснив мені, що його клуб має багато пізніх ігор і що він хоче скористатися цими пізніми іграми, щоб повернутися в змагальний ритм.

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Я повністю із ним погодився щодо цього", – цитує Велю Afrik Foot.

Нагадаємо, спаринг між Буркіна-Фасо і Кот-д'Івуаром має відбутися 19 листопада на стадіоні Марракеш у Марокко. До слова, Траоре не грав за національну збірну з вересня 2021 року, коли отримав серйозну травму.

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