"После каждого матча звонят и пишут: "У нас есть для тебя варианты. Во время зимнего перерыва тебе следует уйти или сделать вот это".

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Но я знаю, чего хочу и на что я способен. Сейчас я полностью сосредоточен на Шахтере и отдаю все силы в матчах за команду", – сказал Траоре в интервью Tribuna.

Напомним, о своем интересе к 21-летнему форварду заявили Брайтон Роберто Де Дзерби и Милан.

Напомним, соглашение Траоре с Шахтером рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне игрок провел за "горняков" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 9 млн евро.

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