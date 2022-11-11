Англійський Брайтон зацікавлений у підписанні одразу кількох футболістів Шахтаря. Дехто зараз в оренді.

Преса активно говорила про інтерес головного тренера "чайок" Роберто Де Дзербі до Матвієнка, також згадувалась зацікавленість у послугах Майкона. Тепер йдеться про ще дві ймовірні трансферні цілі, які належать "гірникам".

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Як повідомляє 90min, колишній тренер Шахтаря та Сассуоло разом з асистентом керівника відділу рекрутингу Сальваторе Монако пробують переконати керівництво Брайтона щодо якості представників українського клубу. Серед побажань центральний нападник Лассіна Траоре, правий вінгер Тете та вже згаданий захисник Микола Матвієнко.

Нібито буде радий змінити клуб Тете, який зараз одягає футболку Ліона на правах оренди. Після приходу Лорана Блана на посаду головного тренера бразилець не знає, що його чекає, тому скористався б можливістю змінити клуб взимку.

Нагадаємо, Роберто Де Дзербі очолив "чайок" у вересні. Наразі команда йде шостою у турнірній таблиці АПЛ.

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