Трансфер Видри в Динамо зірвався в останній момент, – ЗМІ

Чеський форвард Матей Видра був максимально близький до того, щоб продовжити кар'єру у складі столичного клубу.

Форвард Матей Видра, який перейшов у Бернлі з Дербі Каунті, був дуже близький до переходу в Динамо, повідомляє Динамоманія.

За інформацією видання, клуби вже навіть встигли домовитись щодо трансферу футболіста і залишалось лише залагодити останні деталі переходу.

Проте несподівано з'явився Бернлі, який шукав підсилення в лінію атаки, і запропонував "баранам" 11 млн фунтів, що було більше, ніж за нападника пропонував київський клуб.

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В підсумку Видра підписав трирічний контракт з Бернлі, а Динамо залишилось ні з чим.

До слова, "біло-сині" сьогодні офіційно оголосили про трансфер 18-річного форварда Владислава Супряги.