Супряга офіційно став гравцем Динамо

Київське Динамо оформило трансфер нападника юнацької збірної України Владислава Супряги.

Екс-гравець СК Дніпро-1 Владислав Супряга офіційно став гравцем київського Динамо. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт з молодим нападником підписаний на 5 років.

Владислав Супряга є вихованцем Дніпра, але на професійному рівні почав грати за СК Дніпро-1. У минулому сезоні він провів 22 матчі в Другій лізі, в яких забив 7 м'ячів. Також 18-річний нападник прекрасно себе проявив на юнацькому Євро-2018 (U-19) і потрапив до символічної збірної за підсумками турніру.