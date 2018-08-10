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Супряга офіційно став гравцем Динамо

15:18 5493 Читать на русском
Супряга офіційно став гравцем Динамо
Владислав Супряга / ФК Динамо

Київське Динамо оформило трансфер нападника юнацької збірної України Владислава Супряги.

Екс-гравець СК Дніпро-1 Владислав Супряга офіційно став гравцем київського Динамо. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт з молодим нападником підписаний на 5 років.

Владислав Супряга є вихованцем Дніпра, але на професійному рівні почав грати за СК Дніпро-1. У минулому сезоні він провів 22 матчі в Другій лізі, в яких забив 7 м'ячів. Також 18-річний нападник прекрасно себе проявив на юнацькому Євро-2018 (U-19) і потрапив до символічної збірної за підсумками турніру.

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