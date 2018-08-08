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Видра, яким цікавилось Динамо, став гравцем Бернлі

7 серпня 23:31 127 Читать на русском
Видра, яким цікавилось Динамо, став гравцем Бернлі
Матей Видра / фото: ФК Бернлі

Бернлі оголосив про підписання чеського нападника Матея Видри, яким активно цікавилось київське Динамо.

Форвард Дербі Каунті Матей Видра підписав контракт з Бернлі. Угода розрахована на 3 роки з можливістю продовження ще на сезон, інформує офіційний сайт Бернлі.

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За неофіційною інформацією, Дербі Каунті отримає близько 11 млн фунтів. Раніше повідомлялось про інтерес до Видри Динамо.

В сезоні 2017/18 26-річний чеський форвард забив 22 голи у складі Дербі Каунті в усіх турнірах. Видра виступав за "баранів" з 2016 року.

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