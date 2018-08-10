Трансфер Выдры в Динамо сорвался в последний момент, – СМИ

Чешский форвард Матей Выдра был максимально близок к тому, чтобы продолжить карьеру в составе столичного клуба.

Форвард Матей Выдра, который перешел в Бернли из Дерби Каунти, был очень близок к переходу в Динамо, сообщает Динамомания.

По информации издания, клубы уже даже успели договориться о трансфере футболиста и оставалось уладить последние детали перехода.

Однако неожиданно появился Бернли, который искал усиления в линию атаки, и предложил "баранам" 11 млн фунтов, что было больше, чем за него предлагал киевский клуб.

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В итоге Выдра подписал трехлетний контракт с Бернли, а Динамо осталось ни с чем.

К слову, "бело-синие" сегодня официально объявили о трансфере 18-летнего форварда Владислава упряжи.