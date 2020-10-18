На старті сезону Тоттенхему і Вест Хему пророкували долю невдах. Щоправда, кожному по-своєму. Експерти прогнозували, що "шпори" не зможуть нав'язати іншим грандам боротьбу за Лігу чемпіонів, а "молотки" ходили у фаворитах на виліт з АПЛ. Поразка від Евертона та нічия з Ньюкаслом справді ускладнили життя Жозе Моурінью, але знущання з Ман Юнайтед (6:1) у попередньому турі натякнуло, що команду португальця зарано списувати. Своєю чергою Вест Хем почав кампанію з двох поразок, але потім несподівано розгромив Вулверхемптон (4:0) та Лестер (3:0). Саме у таких умовах команди підходили до звітної зустрічі.

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Зі стартовим всистком в атаку рішуче пішли гості. Вест Хем навіт встиг організувати два підходи до володінь Льоріса, але нарвалися на фатальну контратаку. Харрі Кейн класно закинув уперед на забігання Сону. Кореєць обробив м'яч на лінії штрафного, прибрав захисника і закрутив під дальню стійку. 1:0 вже на 45-й секунді зустрічі!

Через 8 хвилин Тоттенхем забив вдруге. Сон та Регілон розігнали атаку лівим напівфлангом, Хин Мін у її завершенні відпасував на Кейна, а Харрі з-за меж штрафного пробив у незахищений кут воріт. Захист "молотів" буквально виконував роль статистів.

Минуло іще 8 хвилин, і рахунок став розгромним. Дубль оформив Кейн, який скористався навісом Регілона і головою відправив м'яч у сітку. Тоттенхему зовсім трішки не вистачило, аби повторити свій рекорд. У серпні 2007 року "шпорам" знадобилося лише 14 хвилин, щоб тричі забити у матчі проти Дербі Каунті.

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Після такого яскравого початку гра дещо заспокоїлася. Якби не цифри на табло, можна було б подумати, що зустрічаються рівні за класом суперники. У гостей можна відзначити момент Пабло Форналса, а за гостей міг відповісти Сон, але голкіпер встиг зблизитися і заблокувати удар. У такій обопільній боротьбі і завершився перший тайм. Якщо винести за рамки перші 16 хвилин, то було б важко віддати комусь перевагу.

На другий тайм Вест Хем вийшов, сповненим бажання відігратися. Господарі, схоже, такого не очікували і притиснулися до власних воріт. Вже на 48-й Томас Соучек з лінії воротарського намагався пробити боковими ножицями, але по м'ячу не влучив і просто завалився на газон. А за дві хвилини супершанс втратив Форналс. Пабло опинився абсолютно самотнім на дальній стійці, але якось примудрився пробити над поперечиною після навісу з лівого флангу.

Тоттенхему ніяк не вдавалося вийти у позиційну атаку і закріпитися на половині поля суперника. Попереду "шпори" розраховували на клас Кейна та Сона, які завдяки індивідуальним діям намагалися створити гостроту. Пригадати можна удар Харрі з-за меж штрафного, після якого м'яч на кутовий відбив Фабіанскі.

У Вест Хема більша активність спостерігалася на лівому фланзі. Від своїх воріт там атаку регулярно підтримували Масуаку та Огбонна, а в нападі сюди зміщався Антоніо. Джаррод Боуен, який діє праворуч на позиції Андрія Ярмоленка, запам'ятався лише ривком в центральну зону, але не зумів виграти боротьбу за позицію у захисників.

На 72-й хвилині сталося довгоочікуване повернення. Гарет Бейл знову вийшов на поле у футболці Тоттенхема після перерви у 7 років і 152 дні. Валлійцю ледь не відразу дали право виконати штрафний удар недалеко від лінії штрафного, але м'яч полетів точно у руки голкіперу гостей.

Ще через 5 хвилин настала черга вступити у гру Ярмоленку. Андрій замінив Антоніо, а Тоттенхем відразу після цього ледь не забив. Кейн вкотре наважився пробити з-за меж штрафного – лише стійка врятувала Вест Хем. А от "молоти" відповіли результативно і відразу двічі! Спочатку Крессвел зі штрафного подав у штрафний, де Бальбуена виграв повітря і переправив м'яч у сітку.

За три хвилини відрив у рахунку вже був мінімальним. Гол організували Ярмоленко і Цоуфал. Андрій ефектним пасом вивів Владіміра на оперативний простір, а той прострілив у воротарський. Давінсон Санчес такого не очікував і у спробі вибити вразив власні ворота.

Вже у компенсований час ще один класний шанс мав Бейл. Гарет самотужки протягнув м'яч через півполя, увійшов у штрафний, але банально не влучив у площину. І відразу прилетіла відповідь. "Молоти" отримали право на штрафний. З подачею Крессвелла впоралися захисники, але на добиванні опинився Лансіні і розкішним ударом вразив дев'ятку воріт.

Після цього матчу Тоттенхем набрав 8 очок і принаймні тимчасово піднявся на шосте місце в турнірній таблиці, за додатковими показниками випередивши Челсі. У Вест Хема тепер 7 залікових пунктів і 8-та сходинка.