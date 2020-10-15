Пройшло 4 тури АПЛ – на вершині таблиці мерсисайдська команда зі стовідсотковими показниками. Знайома картина. Минулого сезону було те саме. Але є один нюанс: сьогодні це не Ліверпуль.

Евертон лідирує в чемпіонаті, Карло Анчелотті стає тренером місяця, а Калверт-Льюїн очолює бомбардирські перегони. "Іриски" видали найкращий старт сезону за 125 років, вигравши 7 перших матчів у всіх турнірах.

Невипадковість успіхів можна підтвердити статистикою. Відповідно до системи очікуваних голів Евертон наразі також перебуває на першому місці АПЛ (9.7 xPTS). Звичайно, на короткій дистанції ця система не є показовою, однак у випадку з Евертоном слугує хорошим доповненням до візуальних спостережень.

Відразу потрібно обмовитися про головні причини лідерства "ірисок". Перша – нелади у грандів (Ліверпуль пропускає 7 голів за матч, Манчестер Сіті влітає 2:5, Челсі інтегрує новачків, МЮ здувся через погану форму лідерів). Друга – легкий календар (перемога над Тоттенхемом, але далі в суперниках Вест Бром, Крістал Пелас і Брайтон).

У Кубку ліги суперники були ще скромніші. Тобто можна сказати, що Евертон просто виграв все, що мав виграти. Втім, це вже солідне досягнення у важкий посткарантинний період.

Союз Карло Анчелотті та Евертона в багатьох викликав скептицизм. Попередні проєкти італійського фахівця навряд чи можна назвати успішними. У Баварії він втратив роботу, коли побив горщики з лідерами команди – вони були приголомшені примітивністю вказівок на фоні Гвардіоли. У Наполі його запрошували з чіткою метою – зламати гегемонію Ювентуса. Карлетто не впорався.

Він переїхав на Гудісон Парк через 10 днів після звільнення з Наполі. Очолити кризову команду (Евертон був на 15 місці) посеред сезону на фоні особистих невдач – сміливий крок.

Анчелотті дуже швидко довів, що він в порядку, програвши лише один з 8 стартових матчів АПЛ. Він є королем адаптацій, тому зразу підібрав футболістам зручні ролі та підкоректував тактику, щоб вона краще відповідала можливостям команди. Після карантину ситуація погіршилася, в Евертона виникли серйозні проблеми з атакою. Але літні трансфери допомогли оркестру знову попасти в ноти.

Евертон роками викидає шалені гроші в спробах прорватися в елітну компанію. За 4 попередні сезони клуб витратив понад 500 мільйонів євро на нових футболістів (за цей же час заробив з продажу близько 300 млн). Мерсисайдці підписували найкраще з того, що не підійшло топ-клубам. І явно переплачували.

Цього літа футболісти приходили під тренера. Аллан добре виглядав у Анчелотті в Наполі (з появою Гаттузо втратив місце в основі). Хамес Родрігес, складається враження, взагалі комфортно почувається тільки під керівництвом Карло. У вересні 2014-го колумбієць забив перший гол у Прімері – тренер Анчелотті. У вересні 2017-го забив перший гол у Бундеслізі – тренер Анчелотті. У вересні 2020-го забив перший гол в АПЛ – тренер Анчелотті. Магія.

Однак справжня магія в тому, наскільки класно Хамес влився в Евертон. 3 голи та 2 асисти в 4 турах – це супер, але навіть такі цифри не передають всієї крутості Родрігеса на зорі англійської кар'єри. Він починає на правому фланзі, але працює без обмежень по всьому фронту атаки, вирізаючи відмінні передачі на Рішарлісона та Калверта-Льюїна (9 голів за 7 матчів сезону). За креативом і створенням моментів Хамес зараз в топ-3 АПЛ.

Тут пряма заслуга Анчелотті, який вміє підсвічувати сильні сторони своїх гравців. Тренер повністю звільнив колумбійця від оборонної роботи, поставивши у центрі поля тріо хавбеків, які все вигризають. Аллан має хороший баланс атакувальних і захисних навичок, Дукуре (ще один літній новачок) прекрасний у відборі, Андре Гомеш підріс у роботі без м'яча. Як наслідок – Евертон є найкращим в АПЛ за оборонними діями: 20 відбирань і 15 перехоплень на матч.

Анчелотті перейшов на гнучку 4-3-3, яка трансформується у 4-4-2. Рішарлісон не цурається відпрацьовувати на лівому фланзі, а в атаці грамотно взаємодіє з Люкою Дінем. Навіси француза, які до приходу Хамеса були чи не головною зброєю "ірисок", також нікуди не зникли. А ще Евертон створює найбільше в АПЛ зі стандартів. Гра команди стала різноманітнішою.

Звичайно, Евертон не претендує на титул – це навіть смішно звучить (хоча такий сценарій ідеально впишеться у коронавірусне божевілля). І в топ-4 "іриски", скоріш за все, не втримаються. Місце в єврокубках вже стане успіхом і виглядає цілком розумною ціллю. Амбіції Евертона вперше за довгий час не викликають насмішок.

Щоправда, проблеми також є. Воротар – Джордан Пікфорд підводить команду на старті сезону. Оренда з Роми Робіна Ольсена створить конкуренцію, але й швед не відповідає амбіціям клубу. Ще одна пересторога пов'язана з травматичністю Хамеса, від якого так залежить гра. Колумбієць з 2014-го року жодного разу не зіграв 30 матчів чемпіонату за сезон.

У будь-якому випадку мерсисайдське дербі інтригує. Астон Вілла показала, що Ліверпуль вразливий. Евертон своїми звитягами дійшов до того моменту, коли саме екзамен чинним чемпіоном повинен показати реальну силу та перспективи цієї команди. "Сині" не обігрували Ліверпуль з жовтня 2010-го – у день матчу мине рівно 10 років, як Евертон востаннє перемагав у дербі.

Карло Анчелотті має хороші новини – Андре Гомеш, Аллан і Шеймус Коулмен встигають відновитися до дербі. Єрі Міна під питанням, але "іриски" підписали з Норвіча центрбека молодіжної збірної Англії Бена Годфрі, який зможе його замінити.

Не потрібно забувати, що Карлетто вміє грати з Ліверпулем. Вже в Евертоні була нульова нічия, а перед тим італієць з Наполі двічі невипадково обігрував Клоппа в Лізі чемпіонів (були цікаві рішення конкретно під Ліверпуль). Нова сторінка протистояння – 17 жовтня о 14:30 за Києвом на Гудісон Парк.

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