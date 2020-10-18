На старте сезона Тоттенхэму и Вест Хэму предсказывали судьбу неудачников. Правда, каждому по-своему. Эксперты прогнозировали, что "шпоры" не смогут навязать другим грандам борьбу за Лигу чемпионов, а "молотки" ходили в фаворитах на вылет из АПЛ. Поражение от Эвертона и ничья с Ньюкаслом действительно усложнили жизнь Жозе Моуринью, но издевательство над Манчестер Юнайтед (6:1) в предыдущем туре намекнуло, что команду португальца рано списывать. В свою очередь Вест Хэм начал кампанию с двух поражений, но затем неожиданно разгромил Вулверхэмптон (4:0) и Лестер (3:0). Именно в таких условиях команды подходили к отчетной встрече.

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Со стартовым всистком в атаку решительно пошли гости. Вест Хэм даже успел организовать два подхода к владениям Льориса, но нарвались на роковую контратаку. Кейн классно забросил вперед на забегание Сону. Кореец обработал мяч на линии штрафной, убрал защитника и закрутил под дальнюю штангу. 1:0 уже на 45-й секунде встречи!

Через 8 минут Тоттенхэм забил во второй раз. Сон и Регилон разогнали атаку левым полуфлангом, Хын Мин в ее завершении отпасовал на Кейна, а Харри из-за пределов штрафной пробил в незащищенный угол ворот. Защита "молотов" буквально исполняла роль статистов.

Прошло еще 8 минут, и счет стал разгромным. Дубль оформил Кейн, который воспользовался навесом Регилона и головой отправил мяч в сетку. Тоттенхэму совсем немного не хватило, чтобы повторить свой рекорд. В августе 2007 года "шпорам" понадобилось всего 14 минут, чтобы трижды забить в матче против Дерби Каунти.

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После такого яркого начала игра немного успокоилась. Если бы не цифры на табло, можно было бы подумать, что встречаются равные по классу соперники. У гостей можно отметить момент Пабло Форналса, а за гостей мог ответить Сон, но голкипер успел сблизиться и заблокировать удар. В такой обоюдной борьбе и завершился первый тайм. Если вынести за рамки первые 16 минут, то было бы трудно отдать кому-то предпочтение.

На второй тайм Вест Хэм вышел, полным желания отыграться. Хозяева, похоже, такого не ожидали и прижались к своим воротам. Уже на 48-й Томас Соучек с линии вратарской пытался пробить боковыми ножницами, но по мячу не попал и просто рухнул на газон. А через две минуты супершанс упустил Форналс. Пабло оказался совершенно одиноким на дальней штанге, но как-то умудрился пробить над перекладиной после навеса с левого фланга.

Тоттенхэму никак не удавалось выйти в позиционную атаку и закрепиться на половине поля соперника. Впереди "шпоры" рассчитывали на класс Кейна и Сона, которые благодаря индивидуальным действиям пытались создать остроту. Вспомнить можно удар Харри из-за пределов штрафной, после которого мяч на угловой отбил Фабиански.

У Вест Хэма большая активность наблюдалась на левом фланге. От своих ворот там атаку регулярно поддерживали Масуаку и Огбонна, а в нападении сюда смещался Антонио. Джаррод Боуэн, который действует справа на позиции Андрея Ярмоленко, запомнился только рывком в центральную зону, но не сумел выиграть борьбу за позицию у защитников.

На 72-й минуте произошло долгожданное возвращение. Гарет Бейл вышел на поле в футболке Тоттенхэма после перерыва в 7 лет и 152 дня. Валлийцу едва ли не сразу дали право исполнить штрафной удар недалеко от линии штрафной, но мяч полетел точно в руки голкиперу гостей.

Еще через 5 минут наступила очередь вступить в игру Ярмоленко. Андрей заменил Антонио, а Тоттенхэм сразу после этого едва не забил. Кейн в очередной раз решился пробить из-за пределов штрафной – лишь штанга спасла Вест Хэм. А вот "молоты" ответили результативно и сразу дважды! Сначала Крессвела со штрафного подал в штрафную, где Бальбуена выиграл воздух и переправил мяч в сетку.

Спустя три минуты отрыв в счете уже был минимальным. Гол организовали Ярмоленко и Цоуфал. Андрей эффектным пасом вывел Владимира на оперативное пространство, а тот прострелил во вратарскую. Давинсон Санчес такого не ожидал и в попытке выбить поразил собственные ворота.

Уже в компенсированное время еще один классный шанс упустил Бейл. Гарет самостоятельно протащил мяч через полполя, вошел в штрафную, но банально не попал в створ. И сразу прилетел ответ. "Молотки" получили право на штрафной. С подачей Крессвелла справились защитники, но на добивании оказался Лансини и роскошным ударом поразил девятку ворот.

После этого матча Тоттенхэм набрал 8 очков и по крайней мере временно поднялся на шестое место в турнирной таблице, по дополнительным показателям опередив Челси. У Вест Хэма теперь 7 зачетных пунктов и 8-я строчка.