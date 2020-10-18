У рамках 5-го туру АПЛ Фулхем на виїзді розписав мирову із Шеффілдом. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 5-й тур

Шеффілд Юнайтед – Фулхем – 1:1

Голи: Шарп, 85 (пенальті) – Лукман, 77

Нереалізований пенальті: Мітровіч, 57

Крістал Пелас – Брайтон – початок о 16:00

Лестер Сіті – Астон Вілла – початок о 21:15

Шеффілд Юнайтед приймав Фулхем. Ще у першому таймі обидві команди могли відкривати рахунок, але "дачників" щоразу рятував голкіпер, а "клинки" непогано діяли у обороні. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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По перерві гості могли вийти уперед завдяки пенальті, але його не зміг реалізувати Мітровіч – його удар влучив у поперечину. На 77-й оборона Шеффілда таки провалилась і крізь трьох захисників прорвався Лукман, який ударом під перекладину вивів Фулхем уперед. Під завісу зустрічі у штрафному майданчику сфолив Мітровіч, за що рефері покарав його одинадцятиметровим. Нагоду зрівняти рахунок не змарнував Шарп. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

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